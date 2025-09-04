Jetzt radieren die Herrschenden die Opposition vom Wahlzettel

Erstmals werden AfD-Bürgermeisterkandidaten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gar nicht mehr zur Wahl zugelassen. Ein Frontalangriff auf die Demokratie. Denn nun bestimmt das Establishment, wen die Bürger überhaupt noch wählen dürfen. Heute trifft es die größte Oppositionspartei – morgen vielleicht jeden, der vom offiziellen Kurs abweicht. Martin Müller-Mertens spricht in der aktuellen Folge von „Berlin Mitte AUF1“ mit dem abgelehnten AfD-Bürgermeisterkandidaten Uwe Detert, dem Kölner AfD-Kandidaten zur Kommunalwahl Matthias Busches und dem Rechtsanwalt und Staatsrechtler Dr. Ulrich Vosgerau.

