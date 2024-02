Die Tim Kellner Show bei AUF1 - Episode 19

In dieser exklusiven Ausgabe für AUF1 führt der „Love Priest“ Tim Kellner den ganzen tagespolitischen Irrsinn in gewohnter Art und Weise satirisch vor. In Episode 19 thematisiert Tim Kellner unter anderem die anhaltenden „Demos gegen Rechts“- Festivals, die Fake News des Correctiv-Lügenportals, die Remigration und nochmalig das Torten-Attentat auf die AfD-Politikerin Beatrix von Storch. Natürlich wird auch die „Migration“ und ihre „Begleiterscheinungen“ nicht vergessen.

Warnhinweis: Diese Sendung kann politisch unkorrekten Humor und satirische Verdrehungen beinhalten! Quelle: AUF1