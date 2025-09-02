Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Nachrichten AUF1 vom 02. September 2025

Freigeschaltet am 02.09.2025 um 18:59 durch Sanjo Babić
Bernhard Riegler (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Musk-Zone und KI-Kontrolle: Gaza als Versuchslabor für den Great Reset?
+ Kommentar: Der Gaza-Plan zeigt, wie der Great Reset Gestalt annimmt
+ Gaza-Plan: Diese Korridore zeigen das wirkliche Ziel
+ Schwabs Spuren: Auch das WEF hatte Pläne für den Gazastreifen
+ Militär-Analystin: Gaza-Krieg nützt nur angloamerikanischen Strippenziehern!
+ Entlarvt: Systemmedien folgen Israels Sprachregelung
+ AUF1-Frontfrau Elsa Mittmannsgruber kämpft in EU-Parlament gegen Debanking
+ Sparkurs mit Sprengkraft: Österreichs Budgetloch trifft die Pensionisten
+ Kabul Luftbrücke: Grüne NGO steckt hinter Afghanenflügen
+ Gipfeltreffen der Shanghai Organisation – Putin und Xi: Der westliche Globalismus geht zu Ende
+ Corona-Aktivist Rutter: „Die Zeit der großen Proteste wird kommen“

Quelle: AUF1

