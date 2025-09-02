Nachrichten AUF1 vom 02. September 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Musk-Zone und KI-Kontrolle: Gaza als Versuchslabor für den Great Reset?

+ Kommentar: Der Gaza-Plan zeigt, wie der Great Reset Gestalt annimmt

+ Gaza-Plan: Diese Korridore zeigen das wirkliche Ziel

+ Schwabs Spuren: Auch das WEF hatte Pläne für den Gazastreifen

+ Militär-Analystin: Gaza-Krieg nützt nur angloamerikanischen Strippenziehern!

+ Entlarvt: Systemmedien folgen Israels Sprachregelung

+ AUF1-Frontfrau Elsa Mittmannsgruber kämpft in EU-Parlament gegen Debanking

+ Sparkurs mit Sprengkraft: Österreichs Budgetloch trifft die Pensionisten

+ Kabul Luftbrücke: Grüne NGO steckt hinter Afghanenflügen

+ Gipfeltreffen der Shanghai Organisation – Putin und Xi: Der westliche Globalismus geht zu Ende

+ Corona-Aktivist Rutter: „Die Zeit der großen Proteste wird kommen“

Quelle: AUF1