Nachrichten AUF1 vom 04. März 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ EU-Kriegstreiberei: USA stoppen Ukraine-Hilfe – doch Brüssel investiert 800 Milliarden

+ Mannheim-Attentäter psychisch krank? System will Mörder für schuldunfähig erklären

+ Nord Stream 2: Blockiert Bundesregierung Rückkehr zu russischem Gas?

+ Florida: Kommt nun Gesetz zur Entschädigung von Covid-Impfopfern?

+ Kommt nun wirklich die Corona-Aufarbeitung in Brandenburg?

+ Bulgariens Opposition entsetzt: Wurden Euro-Kritiker von der Polizei misshandelt?

+ EVP-Globalisten haben Ziel erreicht: Brüssel gratuliert zu Austro-Ampel

+ So kriminell sind Afghanen in Deutschland und Österreich

+ Skandal: Zurückgekehrte „IS-Braut“ auf freiem Fuß – ohne Auflagen

Quelle: AUF1