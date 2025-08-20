Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Fernsehen Merkels Grenzöffnung war ideologisches Kalkül: „Sie wollte die Unterwanderung!"

Freigeschaltet am 20.08.2025 um 09:00 durch Sanjo Babić
Gerald Grosz (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Zehn Jahre nach 2015 zieht Gerald Grosz eine gnadenlose Bilanz: Merkels Grenzöffnung sei kein spontanes Handeln, sondern „beinhartes ideologisches Kalkül" gewesen. Im AUF1-Interview spricht der Publizist über die Opfer dieser Politik, über die gezielte „Unterwanderung“ Europas – und darüber, ob die Folgen von 2015 überhaupt noch rückgängig zu machen sind.

Das Buch von Gerald Grosz „Merkels Werk – unser Untergang“ gibt’s ab sofort im AUF1-Shop: https://www.auf1.shop/products/merkels-werk-unser-untergang

Quelle: AUF1

