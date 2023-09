Nachrichten AUF1 vom 5. September 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Skandal-Urteil: „Pädo-sadistischer“ Kinderschänder Teichtmeister geht frei

+ Corona-Untersuchungs-Ausschuss: Flut an Impf-Nebenwirkungen von Behörden bis heute nicht ausgewertet

+ Bayern: „Fall Aiwanger“ unterstreicht schwindende Macht der System-Medien

+ AUF1 sorgt für Schlagzeilen in der Schweiz: Wovor fürchten sich die Systemmedien?

+ Christian Oesch (WIR): „AUF1 wird zu einer Bedrohung für die Systemmedien“

+ Manipulation: So führen die Öffentlich-Rechtlichen ihre Zuseher hinters Licht

+ USA: Militär will mit Künstlicher Intelligenz das Internet in Echtzeit zensieren

Kurzmeldungen:

+ FDP-Vize: Auf Fakten hinweisen ist "rechtsradikal"

+ Urlaubspräsident: Biden knapp 40 Prozent der Amtszeit im Urlaub

+ Rekordzahl Illegaler erreicht Großbritannien

Quelle: AUF1