Nachrichten AUF1 vom 20. März 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Christian Czurda bei „Wirtschaft AUF1“: „Jetzt dringend Ersparnisse in Sachwerte umwandeln!“

+ „KentlerGate“: Viele zerstörte Leben nach jahrelangem sexuellem Missbrauch

+ „Die eigentliche Katastrophe ist der Umbau der Energieversorgung“ - EIKE-Klimaexperte Dr. Holger Thuß im AUF1-Gespräch

+ Wirtschaft: Wurde Bankencrash durch UBS/Credit Suisse-Fusion nur hinausgeschoben?

+ Österreich: Gutmenschen schäumen wegen St. Pöltner ÖVP/FPÖ-Koalition

+ Berlin: Am Tag des politischen Gefangenen wurde auch der verfolgten Corona-Kritiker gedacht

+ Deutschland: Fatale Folgen der EU-Klimasanierungspflicht für Gebäude

+ Die gute Nachricht: AUF1 nach weniger als zwei Jahre unbestrittene Nummer 1 im Alternativmedienbereich

Kurzmeldungen:

+ Nigeria darf Bargeld nach Gerichtsbeschluss nicht mehr künstlich verknappen

+ Neuerliche Migranten-Vergewaltigung in Wien: Oper 26 - tunesischer Täter gefasst

+ Netflix muss erneut LGBTQ-Kinderserie absetzen: Kein Zuschauer-Interesse

+ Schweizer Grüne vergleicht Klimakritik mit Rassismus und Antisemitismus

+ Grüne Stadträtin in Stuttgart will Gratis-Tampons für Jungen

Quelle: AUF1