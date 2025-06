Poller gegen den Wahnsinn: Volksfeste im Ausnahmezustand

Während Europas Grenzen weiter offenstehen, setzt man in deutschen Städten zunehmend auf Beton. So auch beim traditionellen Hussitenfest im brandenburgischen Bernau bei Berlin. Dort standen massive Betonklötze, die an überdimensionierte Legosteine erinnern. Statt die Ursachen des Terrors zu bekämpfen, wird die Bevölkerung nun mit Betonbarrieren beruhigt. Was die Besucher des Festes von dieser Maßnahme halten, hat AUF1-Reporter Roy Grassmann direkt vor Ort nachgefragt.

Poller gegen den Wahnsinn: Volksfeste im Ausnahmezustand Quelle: AUF1