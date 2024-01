Nachrichten AUF1 vom 16. Januar 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Deutschland: Die Bauern-Proteste gehen weiter – der Druck auf das System steigt

+ Globalisten in Davos: Abgeriegelt von der Öffentlichkeit und unter höchster Sicherheitsstufe

+ Remigration: Verschärfte Verbots-Kampagne soll AfD zum Einknicken zwingen

+ „Bauern-Aufstand 2024“: AUF1-Sondersendung zum Geschehen in Berlin und Davos

+ Ernst Wolffs Prognose für 2024: „Wir werden einen totalen Kontrollverlust erleben

+ Transhumanismus bis Klima-Agenda – Tag 2 des Globalisten-Treffens in Davos

+ Stephan Protschka (AfD): „Millionenfache Re-Migration ist Wahlversprechen“

Kurzmeldungen:

+ USA: Widersprüchliche Aussagen zu Taiwan

+ Dresden lässt Erinnerung an Bombenopfer entfernen

+ Trump gewinnt Vorwahlen in Iowa deutlich

+ Iran bekennt sich zu Angriff auf israelischen Geheimdienst

+ Erneut Freispruch für „Report24"-Chefredakteur Florian Machl

Quelle: AUF1