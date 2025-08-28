Antifa-Randale in Dresden-Neustadt: Polizei räumt Bürgerdialog

Am vergangenen Freitag stand die Dresdner Neustadt erneut Kopf. Linksextreme Aktivisten wollten mit aller Macht einen Bürgerdialog der Freien Sachsen verhindern. Ziel der Attacken: Die Kommunalpolitiker Max Schreiber und Jens Lorek. Neben wüsten Drohungen kam es mindestens in einem Fall auch zu einem tätlichen Angriff auf einen anwesenden Reporter. Die Lage eskalierte derart, dass die Polizei einschreiten musste – doch der Platzverweis traf nicht die Störer, sondern die beiden Politiker selbst. AUF1 war für Sie vor Ort.

Antifa-Randale in Dresden-Neustadt: Polizei räumt Bürgerdialog Quelle: AUF1