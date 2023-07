Nachrichten AUF1 vom 25. Juli 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Klima-Terroristen: Plante Letzte Generation Bombenanschläge auf Politiker?

+ Deutschland: Ein Luxushotel für Wirtschaftsmigranten in Schwaben – kein Einzelfall

+ FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker rügt oberösterreichische Parteifreunde

+ Bilderberger-Konferenz: Außenminister Schallenberg verweigert Auskunft nach Teilnahme an Globalisten-Treffen

+ „Geheime Privataudienz“: Was haben Soros Junior und Bill Clinton beim Papst gemacht?

+ Christian Oesch im AUF1-Gespräch: „Die Politik ist verschmolzen mit den Systemmedien“

+ EU: Bevormundung bei Wolfsabschüssen – sind unsere Wälder noch sicher?

+ Die gute Nachricht: Über 16.000 Unterschriften für Hamburger Initiative gegen Gendersprache

Kurzmeldungen:

+ E-Autos gehen in Flammen auf

+ Arbeiterkammer - Millionenverlust durch Spekulationen

+ Mysteriöser Tod von Obamas Koch

+ Russland verbietet Geschlechtsumwandlungen

+ Berliner Schule wirbt für Genital-OPs und Fetisch

