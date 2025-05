Nachrichten AUF1 vom 19. Mai 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ WHO-Tagung in Genf: Abstimmung über Pandemievertrag steht bevor

+ Trotz Ausreiseverbot und Staatsschikane: Remigrationsgipfel in Mailand

durchgeführt

+ BKA gegen Dissidenten: Kein Verdacht, kein Verfahren – aber auf der

Fahndungsliste

+ Wahl in Rumänien: Telegram-Gründer erhebt Manipulationsvorwürfe gegen

Frankreich

+ Israel intensiviert Angriffe auf Gaza – Zweifel an angekündigten Hilfslieferungen

+ USA bieten Libyen Geld für Aufnahme von Palästinensern – Medien

verschweigen entscheidendes Detail

+ WHO-Kritiker Beutler: Eine neue Plandemie ist jederzeit denkbar

Quelle: AUF1