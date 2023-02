„EU und NATO sind Kriegstreiber!“: Daniel Jenny (NFÖ) zur Neutralität

In Österreich wächst der Widerstand gegen den NATO-Stellvertreterkrieg in der Ukraine. Wie wenig sich die Mächtigen um die Gesetze scheren, kann man beim Umgang der Regierung mit Österreichs Neutralität sehen. Die Verfassung wird dreist ignoriert. Stattdessen setzt man die Befehle der Eurokraten eilfertig um und beteiligt sich an der Kriegspolitik der NATO. Isabelle Janotka hat darüber mit Daniel Jenny von der Initiative „Neutrales Freies Österreich“ gesprochen.

