Nachrichten AUF1 vom 27. Februar 2023

Dies sind die Themen:

+ Deutschland: Formiert sich gerade eine neue lagerübergreifende Friedensbewegung?

+ Für Souveränität und Neutralität: Kickl betont Notwendigkeit einer 3. Position im Ukraine-Krieg

+ „Wie ein Schwerverbrecher!“ - Rolf Kron soll wegen Maskenatteste ins Gefängnis

+ Berlin: Zehntausende bei Sahra Wagenknechts „Aufstand für den Frieden“

+ Dresden: „Frieden schaffen ohne Waffen “ setzt Zeichen gegen Abgrenzung

+ Österreich: Corona-Maßnahmen der Bundesregierung sind ein einziges Milliardengrab

+ Vereinigte Staaten: Weiterhin viele offene Fragen zum Giftgas-Unfall in Ohio

+ Die gute Nachricht: Neue Pflanzenarten entdeckt – dank Mithilfe in sozialen Medien

Kurzmeldungen:

+ Schock für schwarze linke Ikone: Sie stammt selbst von Weißen ab

+ Sex mit Tieren: Sodomie in Spanien künftig straffrei

+ E-Auto-Rennen trotz Stromabschaltungen in Südafrika

+ Wien: Messerstecherei unter syrischen Migranten - drei verletzt, einer lebensgefährlich

+ Tunesischer Präsident will illegale Einwanderung stoppen

