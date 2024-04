Juristin Behrendt zu WHO-Verträgen: „Eile soll Unrechtmäßigkeit überdecken“

Die WHO wolle die Frist von vier Monaten übergehen, die der Text der „Internationalen Gesundheitsvorschriften“ bis zur Abstimmung im Mai vorliegen müsste. Dagegen hat sich nun Juristin und WHO-Insiderin Dr. Silvia Behrendt in einem zweiten offenen Brief an die Weltgesundheitsorganisation ausgesprochen. Die Forderung kann auch von jedem Bürger unterstützt werden. AUF1 hat sich mit ihr über das brisante Thema unterhalten.

