Goldenes Zeitalter. Auch für Europa?

Kaum ist Donald Trump als 47. US-Präsident vereidigt, schafft er Fakten. In seiner Rede attackierte er die "korrupten Eliten", im Oval Office griff er die globalistische Agenda mit ersten Dekreten frontal an. Doch gilt sein Bruch mit den Eliten auch für Europa? Oder will er Amerika auf Kosten Deutschlands und Österreichs wieder "Groß" machen.

AUF1-Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens hat die Vereidigung verfolgt. Quelle: AUF1