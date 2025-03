5 Jahre Lockdowns! Corona war nur der Anfang: Jetzt kommt mRNA-Tsunami

Darum keine Corona-Aufarbeitung! Darum werden Aufklärer und alternative Medien bis heute gejagt und bekämpft! Es kommt nun ein „Tsunami“ an neuen mRNA-Injektionen, wie das die ehemalige wissenschaftliche Leiterin von Moderna, Melissa Moore, ankündigt. Stefan Magnet mit einer brisanten „Corona-Lage AUF1“. Heute vor 5 Jahren, am 16. März 2020, wurde in Österreich der erste Corona-Lockdown verhängt. Kaum eine Woche später, am 22. März, wurde Deutschland zugesperrt. Regierung, Politiker und Medien dementierten noch Tage zuvor: Es werde keine Ausgangssperren geben! Doch das waren nicht die letzten Lügen, die dem Volk aufgetischt wurden. Für die neuen mRNA-Präparate wird bereits ein „Absatzmarkt“ vorbereitet.

