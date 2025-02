Nachrichten AUF1 vom 26. Februar 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Repression in Rumänien: Hoffnungskandidat Georgescu auf Krücken verhaftet

+ So wird die massive Zunahme von Turbokrebs vertuscht

+ Geld für Regierungspropaganda? Roth-Behörde zahlt hunderttausende Euro an „Netzwerk Recherche“

+ Regierung unternimmt nichts – um WHO-Pläne zu stoppen!

+ Florida nimmt Fauci ins Visier: Ermittlungen gegen „Pandemie“-Architekten

+ Neues im Ballweg-Prozess: Einnahmen manipuliert, Zahlungen umgedeutet?

+ ORF täuscht Corona-Aufarbeitung vor – und verbreitet weiter Fake News

+ Unbelehrbar: Drosten macht Impfwerbung auf Kosten der Gebührenzahler

+ Steuergeld ade: Besetzung der Austro-Ampel verschlingt 5,5 Millionen Euro – pro Jahr!

+ Afghanen-Flug nach Berlin: Rabatt für die Migranten-Boeing

+ Schweiz: Armee- und Geheimdienstchef zurückgetreten

Quelle: AUF1