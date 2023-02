Nachrichten AUF1 vom 3. Februar 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Sabine Petzl.

Dies sind die Themen:

+ Schock-Studie zur Genspritze: Spermienqualität nimmt ab – Schädigungen könnten vererbt werden

+ Stefan Magnet AUF1: „Globalisten: In Klimakatastrophe nutzlose Menschen einfach über Bord werfen!“

+ Nancy Faeser: Ist die Innenministerin ein Sicherheitsrisiko für Deutschland?

+ Petr Bystron im AUF1-Gespräch: „Politische Repression in Deutschland ähnlich wie im Kommunismus“

+ Österreich: Hetzkampagne gegen Gottfried Waldhäusl – bleibt die FPÖ standhaft?

+ 80 Jahre Stalingrad: Drohungen in Russland – Friedensdemonstrationen in Deutschland

+ „Wirtschaft AUF1“: Digitaler Euro – wie lange können wir noch bar bezahlen?

+ Die gute Nachricht: Lieblinsplatzerl - Langbathseen im Salzkammergut

Kurzmeldungen:

+ Ungarn pfeift auf Insekten: EU-Fraß muss gekennzeichnet werden

+ Bevormundung: Lidl will Kunden Fleisch verbieten

+ Gefählich: Tesla verliert mitten auf der Autobahn das Lenkrad

+ Karlsruhe: Muslimische Lehrerinnen dürfen mit Kopftuch unterrichten

+ Australien: Verlorene radioaktive Kapsel wieder gefunden

Quelle: AUF1