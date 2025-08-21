Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Steuern linke NGOs die Meinung? Medienforscher erhebt schwere Vorwürfe

Freigeschaltet am 21.08.2025 um 13:00 durch Sanjo Babić
Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Schon längst bestimmen linke NGOs und Aktivisten, was gesagt werden darf – und was nicht. Das sagt niemand Geringerer als Professor Michael Meyen, erfahrener Kommunikationswissenschaftler von der Universität München. Im exklusiven Interview erklärt er, warum alternative Medien trotz Repression im Aufwind sind – und wie sie das Schweigekartell durchbrechen können.

Passend dazu das Buch „Die Propaganda-Matrix“ von Michael Mayen – hier im AUF1 Shop kaufen: https://www.auf1.shop/products/die-propaganda-matrix

Quelle: AUF1

