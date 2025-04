Die EU-Globalisten wollen Krieg. Und dieser Krieg wird mit einer Lüge beginnen. Sie können nicht mehr zurück. Die Gefahr einer False-Flag-Operation ist besonders groß. AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet zeigt Zusammenhänge, die Sie kennen sollten! Kriege beginnen immer mit Lügen. Und nachträglich schreiben die Sieger die Geschichte. Die Wahrheit wird geopfert, wie auch Zivilisten und Unbeteiligte. Der Krieg macht vor Frauen und Kindern nicht halt. „Deshalb müssen wir jetzt klar und konsequent NEIN zum Krieg sagen“, fordert Stefan Magnet in dieser Sendung.

Und er erinnert, dass Russland bereits im Jahr 2022 klare und schonungslose Analysen veröffentlichte, die Einblicke gewähren, dass Russland alles auf eine Karte setzt: Der Leiter der russischen Denkfabrik, Ivan Timofeev, schrieb 2022: „Ein Ausstieg aus der globalen Wirtschaft ist möglich und sogar wünschenswert. Der Westen selbst befindet sich im Niedergang. Sein baldiger Untergang ist unvermeidlich.

Ein Sieg in der Ukraine wird der Autorität der Vereinigten Staaten und des Westens einen weiteren Schlag versetzen und ihren globalen Rückzug beschleunigen. In diesem Szenario ist ein radikaler Bruch in den Beziehungen zwischen Russland und dem Westen zu erwarten, der mit keiner früheren Krise vergleichbar ist. Dies wird zu (a) massiven Verlusten an Menschenleben, (b) einer ernsten und langfristigen Wirtschaftskrise in Russland als Folge westlicher Sanktionen und (c) einer erheblichen Militarisierung Osteuropas durch die NATO führen. Es wird möglich sein, von der Bildung einer grundlegend neuen Ordnung in Europa zu sprechen. Diese wird in einer mühsamen Konfrontation verwurzelt sein. Das einzige Hindernis für einen großen Krieg werden nukleare Waffen sein, obwohl die Risiken einer Eskalation in einen Konflikt zwischen Russland und der NATO nicht ausgeschlossen werden können.“

Quelle: AUF1