Schweinfurt: „Franken steht zusammen! Mittelstand retten – grünen Wahnsinn stoppen“

Die Politik der Ampelregierung verliert nicht nur immer mehr an Zustimmung im Volk, dessen Protest dagegen manifestiert sich zunehmend lautstark in der Öffentlichkeit. So gingen am Sonntag im unterfränkischen Schweinfurt tausende besorgte Bürger unter dem Motto „Franken steht zusammen! Mittelstand retten – grünen Wahnsinn stoppen“ auf die Straße.

Auf dem Marktplatz, der von den Veranstaltern der Kundgebung zum Marktplatz der Demokratie erklärt worden war, waren Menschen aller Schichten und Berufe versammelt, um gegen die ausufernde Teuerung und volksfeindliche Politik der Bundesregierung zu demonstrieren. Quelle: AUF1