Istanbul-Verhandlungen: Scheitert der Frieden am Störfeuer der Globalisten?

Ab heute wird bereits zum zweiten Mal in Istanbul über einen Frieden in der Ukraine verhandelt. Vor drei Jahren scheiterten dieser am Veto der Globalisten - der britische Premierminister Boris Johnson hatte Kiew persönlich verboten, den vereinbarten Waffenstillstand anzunehmen. Stehen die Vorzeichen für den Frieden heute günstiger?

AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet und Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens haben die Lage analysiert. Quelle: AUF1