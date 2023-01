Nachrichten AUF1 vom 16. Jänner 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Klima-Diktatur: Die Katze ist aus dem Sack – nun soll das CO2-Konto für alle kommen

+ Ernst Wolff im AUF1-Exklusivgespräch: „Das digitale Zentralbankgeld kommt!“

+ Deutschland: Minister-Darstellerin Lambrecht war sogar für die Ampelkoalition zu viel

+ Lützerath: Deutsche Polizei fasst Klima-Kriminelle nur mit Samthandschuhen an

+ Bill Gates „warnt“: Bio-Terror-Inszenierung als Vorbereitung auf nächste Plandemie?

+ Tom Lausen: Das gesamte System wusste um die Gefährlichkeit der neuartigen Gen-Spritzen.

+ Die gute Nachricht: Peyton Hillis wieder gut auf nach Rettungsaktion

Kurzmeldungen:

+ Verkaufshit: Schummeln umsonst – Wisnewski schon unter Top 3

+ Für Terroristen? Mehrere Kilogramm Uran an Flughafen in London entdeckt

+ Hurerei: Skandal im Sperrbezirk – Begleitservices in Davos ausgebucht

+ Überfremdung: Radikale Islamisten bauen größte Koranschule Österreichs

+ Great Reset: Kalifornien kündigt digitale ID an

Quelle: AUF1