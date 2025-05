Verfassungsschutz: Die Atombombe des Tiefen Staates

Wir dürfen uns nicht einreden lassen, dass das was gerade in Deutschland passiert „normal“ wäre. Kein anderes westliches Land verfügt über einen Inlandsgeheimdienst, der auf die größte Oppositionspartei und kritische Journalisten, sowie Bürger gehetzt wird. Kein westliches Land verfügt zudem über eine so hohe Anzahl an regierungskonformen Medien, die diese skandalösen Zustände nicht etwa anprangern, sondern eifrig beklatschen und mediales Schützenfeuer liefern. Kein westliches Land. Keines. Wir leben in gefährlichen Zeiten, in der abgewählte Altparteien die Meinungsfreiheit beerdigen wollen, um den eigenen Machterhalt und die eigenen Profite mit allen Mittel durchzusetzen. Wie konnte es so weit kommen? Welche Rolle spielt dabei der Verfassungsschutz?

