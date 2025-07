Nachrichten AUF1 vom 09. Juli 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Das ist der Haushalt von Merz und Klingbeil: Geld für WaƯen, Überwachung – und

Ideologie

+ Klingbeils Milliardenplan: Mehr Kontrolle, weniger Freiheit

+ Weidel rechnet ab: „Sie werfen das Geld der Bürger zum Fenster hinaus“

+ Österreichischer General schockt: „Wir sind im Krieg mit Russland“

+ Nach Festnahme bei Friedensdemo: Heiko Schöning vor Gericht

+ Überwachungssoftware Palantir: Die CIA war von Anfang an mit dabei

+ Showdown um Spahn? Morgen sogar Zoom-Verbot im Gesundheitsausschuss

+ WHO greift nach der Macht – FPÖ schlägt Alarm

+ Schweizer Ur-Demokratie – Widerstand gegen WHO-Gesundheitsvorschriften

+ Zensur für KI? Polens Regierung droht Elon Musks Grok mit Verbot

+ Wegen Grenzkontrollen: Gewerkschaft Zentrum wirft DGB Realitätsverweigerung vor

+ Asylheim vor Kita: Migrationshorror macht auch vor den Kleinsten nicht halt

+ Trumps Rückzieher im Epstein-Fall: Signal an Eliten – „Wir vertuschen alles!“

