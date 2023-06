Nachrichten AUF1 vom 26. Juni 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Deutschland: AfD-Triumph in Thüringen – Sesselmann siegt in Sonneberg!

+ Eike Hamer bei „Wirtschaft AUF1“: „Immobilienbesitzer ist Opfer der grünen Politik“

+ Dipl.-Ing. Michael Limburg zum Klima-Schwindel: „Das trockenste Gebiet der Erde ist die Antarktis“

+ Klima-Notstand: Lauterbachs „Hitzeschutzplan“ in Beratung – Panikmache trägt bereits Früchte

+ Russland: Nach Putschversuch fordert Dugin von Putin Säuberungen bei Polit-Eliten

+ EU: Beschränkungen bei Gentechnik-Pflanzen sollen aufgehoben werden – wegen „Klimawandel“

+ Impf-Lotterie: Nebenwirkungen und Todesfälle abhängig von der jeweiligen Produktionscharge?

+ Die gute Nachricht: US-Schüler sammeln für verarmten 80-jährigen Hausmeister

Kurzmeldungen:

+ USA erlauben Verkauf von Laborfleisch

+ Biden soll des Amtes enthoben werden

+ Festnahmen bei „Pride“-Parade in der Türkei

+ Farbe gegen Klima-Chaoten

+ Groß-Demo gegen Grüne in Unterfranken

Quelle: AUF1