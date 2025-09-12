Irfan Peci: Vom Al-Qaida-Propagandisten zum Aktivisten gegen Islamisierung

Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Freigeschaltet am 12.09.2025 um 13:00 durch Sanjo Babić
Irfan Peci (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Irfan Peci (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Als Jugendlicher radikalisierte sich Irfan Peci und stieg zum Kopf der deutschsprachigen Al-Qaida-Propaganda auf. Heute warnt er vor der fortschreitenden Islamisierung Europas und erklärt im AUF1-Interview, wie Radikalisierung tatsächlich abläuft – und warum die Erzählung von einer ‚Blitzradikalisierung‘ durch soziale Medien ein Mythos ist.

In seinem Buch "Feindliche Übernahme" beantwortet Thilo Sarrazin die Frage, inwieweit der stetig wachsende Anteil der Muslime in Deutschland und Europa eine Gefahr für die Zukunft der westlichen Gesellschaft darstellt: https://www.auf1.shop/products/feindliche-uebernahme

Quelle: AUF1

