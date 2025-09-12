Irfan Peci: Vom Al-Qaida-Propagandisten zum Aktivisten gegen Islamisierung

Als Jugendlicher radikalisierte sich Irfan Peci und stieg zum Kopf der deutschsprachigen Al-Qaida-Propaganda auf. Heute warnt er vor der fortschreitenden Islamisierung Europas und erklärt im AUF1-Interview, wie Radikalisierung tatsächlich abläuft – und warum die Erzählung von einer ‚Blitzradikalisierung‘ durch soziale Medien ein Mythos ist.

Quelle: AUF1