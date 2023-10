Wahlen in Bayern und Hessen: Kampagne von Blockparteien und Systemmedien erfolglos

Bei den gestrigen Landtagswahlen in Hessen und Bayern konnte die AfD deutliche Zugewinne verzeichnen. In Hessen ist sie mit 18,4 Prozent künftig zweitstärkste Kraft, in Bayern mit 14,6 Prozent größte Oppositionspartei. Auch die Freien Wähler in Bayern konnten kräftig zulegen – von 11,6 auf jetzt 15,8 Prozent. Die monatelange Kampagne von Blockparteien und Systemmedien hat am Ende also weder der AfD noch den Freien Wählern geschadet. Ein Kommentr von Daniel Matissek.

