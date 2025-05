Nachrichten AUF1 vom 08. Mai 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ 80 Jahre Kriegsende: Bundespräsident Steinmeier irritiert mit Geschichtsklitterung

+ Historiker stellt klar: 8. Mai für viele kein Tag der Befreiung

+ Tag der Befreiung? Das sagen die Berliner

+ AfD-Geopolitiker Rothfuß: Brüssel ist das Zentrum der globalistischen Kriegstreiber

+ Mai 1999: Als die Grünen lernten, die Bombe zu lieben

+ Kosovo-Konflikt: Der lange Schatten des Westens

+ Unfassbar! Israelischer TV-Produzent fordert Holocaust an Palästinensern

+ A-WEF-Petition: So viele Menschen sagen Nein zur zerstörerischen Kriegspolitik!

+ Geheimdienst macht Rückzieher: AfD vorerst nicht mehr „gesichert rechtsextrem“

+ „Impf-AIDS“: HIV-Teile in Covid-Spritze nachgewiesen!

+ AfD-Abgeordnete Bachmann stellt klar: „Altpartei dürfen wir nie werden“

Quelle: AUF1