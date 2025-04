7 Monate Haft für Journalisten: Ein politischer Prozess, um Kritiker einzuschüchtern!

Was steht nun genau im Urteil gegen David Bendels? Und was bedeutet das alles für die Meinungsfreiheit? AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet hat mit dem verurteilten David Bendels gesprochen und kann Einblicke in diesen politischen Schauprozess liefern. Der Amtsrichter Martin Waschner hat am gestrigen Verhandlungstag am Amtsgericht Bamberg klar gemacht, dass hier ein politischer Schauprozess geführt wird. So warf er dem Journalisten Bendels etwa vor, dass er „unbelehrbar“ sei.

Und er verfügte, dass sich Bendels bei Ministerin Faeser schriftlich entschuldigen müsse, sonst… Quelle: AUF1