Brisante Warnung vor Euro-Einführung in Bulgarien: „Es droht ein zweites Griechenland!"

Die bulgarische EU-Abgeordnete Rada Laykova (Wasraschdane) warnt im AUF1-Interview vor den Folgen der geplanten Euro-Einführung in ihrem Land. Hinter dem Schritt stehe keine wirtschaftliche Notwendigkeit, sondern eine politische Agenda aus Brüssel – mit dem Ziel, die Mitgliedsstaaten finanziell enger zu binden und kriegswirtschaftlich auszurichten. Zudem drohe ein „zweites Griechenland“.

Brisante Warnung vor Euro-Einführung in Bulgarien: „Es droht ein zweites Griechenland!" Quelle: AUF1