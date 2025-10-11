Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Brisante Warnung vor Euro-Einführung in Bulgarien: „Es droht ein zweites Griechenland!"

Freigeschaltet am 11.10.2025 um 10:00 durch Sanjo Babić
Rada Laykova (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Rada Laykova (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Die bulgarische EU-Abgeordnete Rada Laykova (Wasraschdane) warnt im AUF1-Interview vor den Folgen der geplanten Euro-Einführung in ihrem Land. Hinter dem Schritt stehe keine wirtschaftliche Notwendigkeit, sondern eine politische Agenda aus Brüssel – mit dem Ziel, die Mitgliedsstaaten finanziell enger zu binden und kriegswirtschaftlich auszurichten. Zudem drohe ein „zweites Griechenland“.

Quelle: AUF1

