Björn Höcke: „Menschen spüren, wie Establishment Panikattacken bekommt“

Seit Donnerstag steht der AfD-Politiker Björn Höcke vor dem Landgericht in Halle an der Saale. Die dortige Staatsanwaltschaft wirft dem Thüringer Parteivorsitzenden vor, eine Parole der SA – „Alles für Deutschland“ – öffentlich verwendet zu haben. Am ersten Verhandlungstag schwieg der Angeklagte. Auch gegenüber den Mainstreamsendern, die ihre Kameras vor dem Justizgebäude aufgebaut hatten. Stattdessen traf sich Höcke mit freien Medien.

Darunter auch mit Martin Müller-Mertens. Quelle: AUF1