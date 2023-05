Josef Ender zu WHO-Pandemievertrag: „Bin zuversichtlich, dass sich Schweizer wehren“

Im Zuge unserer Berichterstattung von der 76. WHO-Jahresversammlung haben wir die Pläne der WHO, im Pandemiefall die Souveränität der einzelnen Staaten auszuhebeln, bereits ausführlich geschildert. Doch wie sieht es mit Aufklärung darüber und dem Widerstand dagegen in der Schweiz aus? Darüber hat sich Thomas Eglinski mit dem Mitbegründer des „Bündnis Ur-Kantone“, Josef Ender, unterhalten. Er ist sich sicher, dass sich die Schweizer gegen diese Machtergreifung der WHO wehren werden.

Der Zensur zum Trotz: Folgen Sie uns auf Telegram (https://t.me/auf1tv) und tragen Sie sich jetzt in den zensurfreien Newsletter von AUF1 ein, um rechtzeitig vorzubauen: https://auf1.tv/newsletter Quelle: AUF1