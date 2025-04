AUF1 enthüllt: So kriminell sind Ausländer in Deutschland wirklich!

Am Mittwoch wurde die Polizeiliche Kriminalstatistik 2024 veröffentlicht - diese belegt das gewaltige Ausmaß der Ausländerkriminalität in Deutschland. Im Gespräch mit AUF1 präsentiert der Journalist Jonas Greindberg zusätzliche Zahlen und erklärt, warum das Ausmaß der Migrantenkriminalität in Wahrheit noch größer ist.

In ihrem Buch “Grenzenlos kriminell” ( https://www.auf1.shop/products/grenzenlos-kriminell?_pos=5&_sid=534a08462&_ss=r ) zeigen Udo Ulfkotte und Stefan Schubert, wie ernst die Lage in Deutschland wirklich ist. Quelle: AUF1