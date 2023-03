Nachrichten AUF1 vom 10. März 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Corona: Drei Jahre „Pandemie“ und Zwangsmaßnahmen – die Agenda der Globalisten

+ Gerold Beneder im AUF1-Gespräch über das Krisensicherheitsgesetz: „Großangriff auf die Grund- und Freiheitsrechte“

+ Fluglinien wollen nur geimpftes Personal anstellen – eine Gefahr für die Passagiere? (Hier geht's zum ganzen Video: https://t.me/airlinersforhumanity/190)

+ Österreich: Transvestiten-Shows für Kinder – LGBTQ-Umerziehung nun auch in Wien

+ Islamisierung: Christlicher Moraltheologe fordert erste Moschee für Südtirol

+ Wirtschaft: Adidas stürzt wegen Anbiederung an politisch-korrekten Zeitgeist ab

+ Die gute Nachricht: Lieblingsplatzerl Frühlingstal im Südtiroler Unterland

Kurzmeldungen:

+ Linksextremist wegen Angriffs auf AfD-Büro verurteilt

+ Schweden als Corona-Sieger: Übersterblichkeit knapp halb so hoch wie in Deutschland

+ EU-Migrationsgipfel: Nancy Faeser blockiert Asylstopp

+ Kundgebung für politischen Häftling Michael Ballweg

+ Transgender-Wahn in USA: Mutigste Frau ist ein Mann

Quelle: AUF1