Die große Drohnen-Inszenierung: Psychologische Mobilmachung für den Krieg!

Das Polit- und Medienkartell zieht wieder an einem Strang: Russlands Drohnen bedrohen angeblich den Frieden! AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet aber warnt: „Fallen Sie nicht auf diese Kampagne herein! Wir sollen manipuliert und für den Krieg bereit gemacht werden.“ Diese Phase jetzt sei entscheidend: Gelingt es nicht, die Manipulation aufzudecken, würde die Eskalation vorgezeichnet sein… Und Stefan Magnet vergleicht die psychologische Manipulation mit dem Drehbuch zu Corona: Auch heute werden die Menschen in Angst und Panik versetzt, um politische Ziele zu erreichen. Ist der Widerspruch gegen die offizielle Erzählung zu schwach, würden die nächsten Schritte gesetzt werden.

Der „Spannungsfall“, der „Kriegsfall“, der Ausnahmezustand sei dann unvermeidbar. Gleichzeitig sei die durchsichtige Drohnen -Inszenierung eine einmalige Chance, die Propaganda und die Kriegs-Agenda aufzuhalten. Quelle: AUF1