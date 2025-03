Nachrichten AUF1 vom 14. März 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ AUF1 vor dem AUS? Der Angriff des Systems zielt auf die gesamte Pressefreiheit

+ Nach mehr als 90 Kontokündigungen: Schlägt Martin Sellner den Debanking-Angriff zurück?

+ Protokoll des Angriffs: So dreist verlief die AUF1-Kontokündigung

+ Während Merz die Milliarden-Aufrüstung plant: Deutsche sollen für Rettungseinsätze zahlen

+ Gefahr neuer Pandemie – doch dann wird Impfung noch viel schneller entwickelt!

+ Big Business: Pharmaindustrie hat großes Interesse, eine Pandemie auszurufen!

+ Fassungslosigkeit in der Schweiz: Corona-Täter in Regierung gewählt

+ Wegen Big Pharma? Niederlage von Kennedy bei Besetzung von Gesundheitsbehörde CDC

+ Einigung bei Sonderschulden: Grüne setzen 100 Milliarden für Klima-Agenda durch

+ Trotz Angebot für Migranten-Rücknahme: Baerbock-Ministerium will keinen Kontakt zu Taliban

+ Thüringer AfD-Politiker Möller: Wir nutzen alle Chancen, unsere Politik umzusetzen

+ 12-Jährige vergewaltigt: Verfahren eingestellt – doch Missbrauch durch Migranten geht weiter

Quelle: AUF1