Dehm: „Heimat, Nation und Familie liefern eine Geborgenheit“

An der am Wochenende in der bayerischen Landeshauptstadt abgehaltenen Friedenskundgebung gegen die zeitgleich im Hotel Bayerischer Hof veranstaltete Sicherheitskonferenz, zu der höchste Vertreter aus Politik und Militär aus aller Welt angereist waren, nahm auch der ehemalige Bundestagsabgeordnete der LINKEN, der Liedertexter Dr. Diether Dehm, teil. Im AUF1-Gespräch spricht der Querfront-Anhänger die in seinen Augen bestehenden Verständnis-Fehler der Rechten und Linken an und plädiert für eine Überwindung der Gegensätze. Nur so könne auch die Friedensbewegung stärker werden.

Gegen die Verleumdung unliebsamer Personen fordert er lagerübergreifenden Protest, damit man so „gegenseitig diametral grenzenüberschreitend für die Aufklärung sorgen“ könne. Quelle: AUF1