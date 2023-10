Wien: Tausende bei Groß-Kundgebung gegen WHO-Gesundheits-Diktatur

Am Sonntag fand in Wien eine Demo gegen die Machtergreifungs-Pläne der WHO statt. Zu Wort kamen dort bekannte nationale wie auch internationale Redner. Was halten die Menschen vom WHO-Pandemievertrag und der Verschärfung der Internationalen Gesundheitsvorschriften? AUF1 war bei der Großkundgebung, an der tausende Menschen teilnahmen, dabei und hat sich umgehört.

