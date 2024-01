Rechtsanwalt Ralf Ludwig: „Politik hält sich nicht an Recht und Verfassung“

Im Gespräch mit AUF1 zieht der Corona-Maßnahmenkritiker der ersten Stunde, Rechtsanwalt Ralf Ludwig, nicht nur Parallelen zwischen den großen Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen und den jetzigen Massenprotesten gegen die Belastungen für die Bauern, sondern sieht Letztere sogar als „logische Fortführung der Protestmaßnahmen aus der Corona-Zeit“. Denn in beiden Fällen seien Unternehmer aus der Mitte der Gesellschaft auf der Straße. Die Diffamierung dieser Protestierer als „rechts“ bezeichnet Ludwig als absurd, da dieses Wort als Totschlagvokabel nicht klar definiert sei und es die Regierung sei, die sich in vielerlei Hinsicht nicht an Recht und Verfassung halte.

Diese Waffe sei aber mittlerweile stumpf, da dennoch viele auf die Straße gingen. Und diese wünschten sich einen grundlegenden politischen Wandel bei den kommenden Wahlen. Video anschauen

Quelle: AUF1