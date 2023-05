Bernhard Zimniok zur Lage am Bosporus: „Wir sind nach wie vor in der Hand der Türkei“

Am Sonntag finden in der Türkei Wahlen statt, die durchaus auch größere Bedeutung für Europa haben könnten: Der AfD-Europaparlamentarier Bernhard Zimniok war Stabsoffizier der Bundeswehr und nach seinem Ausscheiden im diplomatischen Dienst tätig - und zwar überwiegend in islamischen Staaten. Später, als Sicherheitsberater im Nahen Osten, lernte er das Denken der Muslime besser kennen.

In seinem neuesten Buch mit dem Titel „Die Gläubigen sind unsere Soldaten“ warnt er vor Blauäugigkeit und Nachgiebigkeit gegenüber der Türkei. Ein schwaches Auftreten gegenüber der islamischen Welt habe zur Folge, dass diese die Europäer nicht ernst nehme. Quelle: AUF1