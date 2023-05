Nachrichten AUf1 vom 30. Mai 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

+ Dr. Heiko Schöning im AUF1-Exklusivgespräch: „WHO-Vertrag ist gesetzliche Grundlage einer Weltdiktatur“

+ Wahlsieger Erdogan: Ist der Türkenführer Fluch oder Segen für sein Land?

+ Fest für Freiheit und Demokratie am Hambacher Schloss – kommt ein neuer Aufbruch?

+ RA Kruse zu Zwangs-Impfungen: „Hierhinter verbirgt sich die Absicht zu schaden“

+ Staatssender: ORF bleibt trotz Zwangsgebühren für alle ein „Privilegien-Stadl“

+ Österreich: Bevölkerungsaustausch in Innsbruck und Graz – Tabu und dennoch Tatsache

+ Deutschland: Grüne Staatsunterwanderung der Klima-Lobby in Wahrheit parteiübergreifend

+ Die gute Nachricht: Schweizer entdecken Bakterien und Pilze, die Plastik zersetzen

Kurzmeldungen:

+ Grüne zwingen Landwirte zum Aufgeben

+ EU plant Verbot von Kaffeekapseln

+ Bekannte Feministin kommt nach Wien

+ Außenministerium lässt Trans-Flagge wehen

+ Klinik-Chef kritisiert geplantes Fleischverbot

