Nach Bluttat von Thorn: Polen stehen auf gegen Massenmigration

Der Widerstand gegen die illegale Massenmigration mobilisiert die Polen. Überall an der Grenze stehen mittlerweile Aktivisten von Bürgerinitiativen. Denn sie wollen nicht, dass „deutsche Verhältnisse“ auch in ihrem Land zum Alltag werden – auch am Grenzübergang im pommerschen Dorf Linken. AUF1 sprach mit dem Leiter der dortigen freiwilligen Grenzschützer, der seinen Namen nicht nennen wollte. Er sagt: Ein bestialischer Mord in der Stadt Thorn hat viele Polen aufgeweckt.

Nach Bluttat von Thorn: Polen stehen auf gegen Massenmigration Quelle: AUF1