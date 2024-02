Wahlversprechen gebrochen? Kritik an FPÖ wegen weiterer Asyl-Quartiere in Salzburg

Über 400 weitere Migranten will die schwarz-blaue Landesregierung in Salzburg unterbringen. In der Kritik steht vor allem die FPÖ. Denn vor der Wahl hatte deren Landesvorsitzende Marlene Svazek noch deutliche Kritik an der Asylpolitik geäußert. Doch nun, als Landeshauptmann-Stellvertreterin, klingt die Politikerin plötzlich ganz anders.

