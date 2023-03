Georg Prchlik im AUF1-Gespräch: „Der ORF darf nicht wie ein Grundschullehrer auftreten“

Der Wiener Rechtsanwalt Dr. Georg Prchlik vertrat zuletzt erfolgreich den impfkritischen Arzt Prof. Dr. Andreas Sönnichsen vor Gericht. Jetzt nimmt er sich zahlreicher Impfopfer an, die rechtlich gegen den ORF wegen dessen einseitiger Berichterstattung in Zusammenhang mit den Corona-Impfnebenwirkungen vorgehen wollen. Denn diese Sendeanstalt ist im Gegensatz zu Privatsendern als Stiftung öffentlichen Rechts per Gesetz verpflichtet, die Allgemeinheit umfassend zu informieren und nicht zu erziehen, soll also eine freie Meinungsbildung ermöglichen.

