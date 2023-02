Friedensbewegung: Proteste an vielen Orten – so auch in Görlitz

Es finden zurzeit nicht nur große Kundgebungen der Friedensbewegung wie in Ramstein oder zuletzt in München und Berlin statt. Auch kleinere Proteste formieren sich vielerorts, über die die Systemmedien gleich gar nicht berichten. Natürlich sind auch hier die Sachsen wieder einmal vorne dabei, etwa gestern in der Grenzstadt Görlitz. Rund 500 Görlitzer versammelten sich und protestierten für den Frieden und gegen Waffenlieferungen in die Ukraine. AUF1 war mit dabei.

