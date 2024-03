Scholz und Pistorius spielen Taurus-Leak herunter – Einsatz würde Deutschland zur Kriegspartei machen

Nach der Veröffentlichung eines Gesprächs deutscher Luftwaffenoffiziere zum Einsatz von Taurus-Raketen gegen die Krim-Brücke hat sich nun auch die Bundesregierung geäußert. Bundeskanzler Olaf Scholz bekräftigte am Montag seine ablehnende Haltung zur Lieferung von Taurus-Raketen an die Ukraine. Bereits am Sonntag hatte Verteidigungsminister Boris Pistorius Russland einen "Angriff zur Desinformation" vorgeworfen.

Martin Müller-Mertens kommentiert die Reaktionen der Politiker in seinem Berliner Kommentar. Quelle: AUF1