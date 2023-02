Nachrichten AUF1 vom 13. Februar 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Corona: Karl Lauterbach bleibt weiterhin in seinem Lügengebäude gefangen

+ Berlin: Schlappe für die Regierungsparteien bei der Landtagswahl

+ Zwangsgebühren-Sender: Mehr Geld für Internet-Propaganda und eigenes Soziales Netzwerk

+ Gedenken: Vor 78 Jahren begann die gezielte Vernichtung Dresdens

+ AfD-Chef Chrupalla würdigt Rotarmisten und lässt sich von Russland instrumentalisieren

+ „Gesund AUF1“: „Ernährung – Was braucht mein Körper?“

+ Österreich: Radikaler Politikwissenschaftler will alle Klima-Schwindel-Kritiker einsperren

+ Die gute Nachricht: AUF1 wächst und expandiert

Kurzmeldungen:

+ Wasserstoff-Auto statt Elektro-Fahrzeuge: China überholt den Westen

+ Sozialamt der Welt: Mehr Ukrainer in NRW als in Frankreich

+ Alle müssen einrücken: China beschließt neues Kriegsmobilisierungsgesetz

+ Austausch der Deutschen: Faeser lädt Millionen Erdbebenopfer ein

+ Deutschland: Unfall mit Sprengstoff und Raketen auf A6

