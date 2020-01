Gerade ist das Fest der Liebe vorbei, steht schon das Nächste vor der Tür: Der Valentinstag! Für die FUN FACTORY der perfekte Anlass, um zwei Bestseller Toys in ein neues Gewand zu hüllen und in einer limitierten Sonderedition herauszubringen.

In diese beiden Toys muss man sich einfach verlieben. Unter dem Motto "love at first vibe" bringt die limited Edition von MANTA und VOLTA aufregende Vibes in das Liebesleben von Singles wie auch Paaren und versprüht eine Extra-Portion Liebe im Schlafzimmer.

Schon klar, es bedarf keines auserwählten Tages, um sich selbst oder der Partner*in einen extra Liebes-Kick zu verpassen. Trotzdem ist der Valentinstag eine gute Gelegenheit, mit etwas Neuem zu überraschen und die Liebe zu feiern - denn, wenn wir mal ehrlich sind, nimmt man sich im Alltag häufig nicht genug Zeit dafür. Sextoys, und vor allem Paartoys, sind eine wundervolle Möglichkeit, sich selbst und die Partner*in auf Hochtouren zu bringen und den Gefühlen füreinander neue Höhepunkte zu verleihen. Genau für diese besonderen Lustmomente und intensiven gemeinsamen Erfahrungen, wurden MANTA und VOLTA vom Bremer Sextoy Hersteller entwickelt.

Was versteckt sich nun hinter der Sonderedition? Vom 20.01. bis 16.02. gibt es die Bestseller Paartoys VOLTA und MANTA exklusiv in der verführerischen Farbe raspberry. Passend dazu zeigt sich das Handstück mit der Gravur "love at first vibe" in einem eleganten Schwarz. Ganz gleich für welches der beiden Toys man sich entscheiden, jedes Paket enthält außerdem ein goldenes Toybag im Wert von 5,90EUR. Und das Beste? Der Preis der Toys bleibt dabei gleich, lediglich die Stückzahl ist limitiert, damit es auch etwas ganz Besonderes bleibt. Und für diejenigen, die von den aufregenden Valentine-Vibes nicht genug bekommen können, hat FUN FACTORY noch ein weiteres Extra auf Lager: Die neuen Verpackungen enthalten ein kostenloses Spiel, für noch mehr prickelnde Abenteuer. Einfach auspacken, das User Manual aufschlagen und los geht's!

MANTA und VOLTA versprechen mehr FUN für zwei.

VOLTA ist mit zwei beweglichen Spitzen ausgestattet, die durch ihre flatternden Bewegungen Empfindsamkeit wie Erregung steigern. Außerdem überzeugt das Toy durch seine paarfreundliche Größe und ein leichtes, intuitives Handling. Der kraftvolle Motor kann in sechs Geschwindigkeiten und sechs Rhythmen eingestellt werden. Dank seiner geteilten Spitze kann VOLTA nicht nur zur Stimulierung der Klitoris, Vagina und Brustwarzen, sondern auch für den Penis und als Blowjob-Upgrade genutzt werden.

MANTA ist DER Penisvibrator und sorgt nicht nur Solo, sondern auch zu zweit für noch mehr FUN. Dank der sechs individuellen Vibrationsstärken und Rhythmen wird der Penis beim Sex zum Vibrator. Egal ob während der Penetration oder beim Blowjob, MANTA umschließt mit seinem FUN-Kanal den Penis und sorgt so für noch intensivere Lustgefühle oder auch ein aufregendes Deep-Throat-Gefühl.

Die "love at first vibe" limited Edition ist mit schwarzem Loop-Handle in der Farbe raspberry erhältlich - das perfekten Geschenk für mehr FUN mit dem Valentinsschatz.

Quelle: FUN FACTORY GmbH (ots)